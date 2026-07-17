Cap sur le numérique ! : les découvertes numériques – Les OpenLabs, L’Atelier Media, Carvin
mercredi 9 septembre 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Cap sur le numérique ! : les découvertes numériques – Les OpenLabs 9 septembre – 16 décembre, certains mercredis L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T09:30:00+02:00 – 2026-09-09T11:30:00+02:00
Fin : 2026-12-16T09:30:00+01:00 – 2026-12-16T11:30:00+01:00
Chaque mercredi matin, poussez la porte de l’OpenLab : un créneau ouvert à tous pour explorer, créer, apprendre et construire ensemble les innovations de demain.
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Chaque mercredi matin, l’OpenLab vous propulse dans un espace où l’on explore, crée, apprend et invente ensemble les idées de demain !
Ville de Carvin
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