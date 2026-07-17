Cap sur le numérique ! : Ateliers numérique débutant, L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Cap sur le numérique ! : Ateliers numérique débutant 8 septembre – 8 décembre, certains mardis L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation Conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T14:30:00+02:00 – 2026-09-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-12-08T14:30:00+01:00 – 2026-12-08T16:00:00+01:00

Cet atelier vous accompagne dans la découverte des outils numériques du quotidien : ordinateur, Internet, messagerie et démarches en ligne. Dans une ambiance conviviale et à votre rythme, apprenez les bases pour gagner en autonomie et en confiance.

– Clavier et souris (2 séances) : 8 et 15 septembre : (Re)découvrez l’essentiel sur ordinateur : le clavier et la souris ! Lors de cet atelier vous y apprendrez à taper du texte et à utiliser la souris pour être plus à l’aise et efficace sur l’ordinateur.

– Les premiers pas sur internet : (2 séances) : 22 et 29 septembre : Qu’est ce qu’un navigateur ? Lequel choisir ? Quels sont les meilleurs sites ? Quelle extension installer ? Naviguer en ligne n’aura plus de secret pour vous !

– Gérer sa boîte mail (2 séances) : 6 et 13 octobre : Envoyez et recevez des messages, partagez vos photos, vidéos et documents en toute simplicité grâce à votre boîte mail !

– Se protéger (1 séance) : 3 novembre: Mail frauduleux ? Site internet non recommandable ? Protection de la vie privée ? Virus ? Vous découvrirez tous les trucs et astuces pour naviguer en tout sécurité !

– Stocker/transférer ses fichiers : (2 séances) : 10 et 17 novembre: Un atelier pour découvrir comment envoyer vos photos, vidéos et autres documents d’un appareil à un autre en tout simplicité !

– Traitement de texte/tableur (3 séances) : 24 novembre, 1 et 8 décembre: Mettre en page un courrier, faire un tableau de statistique, découvrez les bases du traitement de texte et du tableur !

Début des inscriptions, le 24 aout 2026

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Avec cet atelier, domptez ordi, Internet et démarches en ligne… et boostez votre super‑pouvoir numérique en toute tranquillité !

Ville de Carvin