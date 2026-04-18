Bléré

Bal du 15 août Michel Ville

Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Bal du 15 août Michel Ville, à 18h30 sur la Place Charles Bidault à Bléré.

Gratuit

Bal du 15 août Michel Ville, à 18h30 sur la Place Charles Bidault à Bléré. Animation Gratuite.

Qui d’autre que Michel Ville et son orchestre pour interpréter les plus grands succès de la chanson française et internationale d’hier à aujourd’hui ? Un voyage dans le temps à travers les modes, les rythmes, les mélodies et la danse sous toutes ses formes.

Chauffe Michel ! .

Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

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English :

August 15th Ball: Michel Ville, from 3:30pm to 7:30pm on Place Charles Bidault in Bléré.

Free

L’événement Bal du 15 août Michel Ville Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER