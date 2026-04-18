Bal du 15 août Michel Ville Bléré
Bal du 15 août Michel Ville Bléré samedi 15 août 2026.
Bléré
Bal du 15 août Michel Ville
Place Charles Bidault Bléré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Bal du 15 août Michel Ville, à 18h30 sur la Place Charles Bidault à Bléré.
Gratuit
Bal du 15 août Michel Ville, à 18h30 sur la Place Charles Bidault à Bléré. Animation Gratuite.
Qui d’autre que Michel Ville et son orchestre pour interpréter les plus grands succès de la chanson française et internationale d’hier à aujourd’hui ? Un voyage dans le temps à travers les modes, les rythmes, les mélodies et la danse sous toutes ses formes.
Chauffe Michel ! .
Place Charles Bidault Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr
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English :
August 15th Ball: Michel Ville, from 3:30pm to 7:30pm on Place Charles Bidault in Bléré.
Free
L’événement Bal du 15 août Michel Ville Bléré a été mis à jour le 2026-04-18 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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