Bal et repas des Pompiers La Chaise-Dieu
lundi 13 juillet 2026 · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
Bal et repas des Pompiers
Salle des fêtes La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Traditionnel bal des Pompiers en l’honneur de la fête nationale le 13 Juillet à la salle des fêtes de la Chaise-Dieu. Repas moules/frites sur réservation avant le 10 juillet.
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Salle des fêtes La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 02 27 97
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English :
The traditional Firefighters’ Ball in honor of the National Holiday will be held on July 13 at the Chaise-Dieu community hall. Mussels and fries dinner available by reservation only; please reserve by July 10.
L’événement Bal et repas des Pompiers La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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