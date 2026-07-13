Informations pratiques

La Chaise-Dieu

Bal et repas des Pompiers

Salle des fêtes La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Traditionnel bal des Pompiers en l’honneur de la fête nationale le 13 Juillet à la salle des fêtes de la Chaise-Dieu. Repas moules/frites sur réservation avant le 10 juillet.

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Salle des fêtes La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 02 27 97

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English :

The traditional Firefighters’ Ball in honor of the National Holiday will be held on July 13 at the Chaise-Dieu community hall. Mussels and fries dinner available by reservation only; please reserve by July 10.

L’événement Bal et repas des Pompiers La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay