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Tournoi Amical d’Echecs Salles casadéennes La Chaise-Dieu

Tournoi Amical d’Echecs Salles casadéennes La Chaise-Dieu mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Salles casadéennes

Adresse : Avenue de la Gare

Ville : 43160 La Chaise-Dieu

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Chaise-Dieu

Tournoi Amical d’Echecs

Salles casadéennes Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Échiquier géant 10h-18h et Tournoi Amical d’Echecs 14h-18h . Participation gratuite.
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Salles casadéennes Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 51 58 15  dauphin43pl@gmail.com

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English :

Giant chessboard: 10am-6pm and Friendly Chess Tournament: 2pm-6pm. Free admission.

L’événement Tournoi Amical d’Echecs La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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