Tournoi Amical d’Echecs Salles casadéennes La Chaise-Dieu
Tournoi Amical d’Echecs Salles casadéennes La Chaise-Dieu mercredi 15 juillet 2026.
La Chaise-Dieu
Tournoi Amical d’Echecs
Salles casadéennes Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Échiquier géant 10h-18h et Tournoi Amical d’Echecs 14h-18h . Participation gratuite.
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Salles casadéennes Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 51 58 15 dauphin43pl@gmail.com
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English :
Giant chessboard: 10am-6pm and Friendly Chess Tournament: 2pm-6pm. Free admission.
L’événement Tournoi Amical d’Echecs La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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