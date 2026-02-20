Tournoi Amical d’Echecs Salles casadéennes La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu

Tournoi Amical d’Echecs

Salles casadéennes Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Échiquier géant 10h-18h et Tournoi Amical d’Echecs 14h-18h . Participation gratuite.

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Salles casadéennes Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 51 58 15 dauphin43pl@gmail.com

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English :

Giant chessboard: 10am-6pm and Friendly Chess Tournament: 2pm-6pm. Free admission.

L’événement Tournoi Amical d’Echecs La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay