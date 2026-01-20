Séance de cinéma Le chant des forêts Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

Séance de cinéma Le chant des forêts

Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Début : 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-20 19:45:00

2026-02-20

Documentaire de Vincent Munier qui invite au coeur des forêts des Vosges où cohabitent lynx, blaireaux, cerfs et autres animaux libres et sauvages, filmés dans leur environnement naturel. 1h33. Séance proposée par le Ciné itinérant du Livradois-Forez.

Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 58 00

English :

Vincent Munier’s documentary takes us to the heart of the Vosges forests, where lynx, badgers, deer and other wild animals live side by side, filmed in their natural environment. 1h33. Presented by Ciné itinérant du Livradois-Forez.

