séance de cinéma L’Agent secret (VOstf) Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu vendredi 20 février 2026.
Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20 23:20:00
2026-02-20
Thriller politique de Kleber Mendonça Filho qui raconte l’histoire d’un homme traqué dans la dictature brésilienne des années soixante-dix. 2h40 . Par le Cinéparc du Livradois-Forez.
English :
Political thriller by Kleber Mendonça Filho telling the story of a man hunted down in the Brazilian dictatorship of the 1970s. 2h40 . By Cinéparc du Livradois-Forez.
