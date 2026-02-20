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Séance de cinéma Jeune Public Rita et Crocodile Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

Séance de cinéma Jeune Public Rita et Crocodile Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
Auditorium Cziffra
Adresse
12 Place Lafayette
Ville
43160 La Chaise-Dieu
Département
Haute-Loire
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
3.5 3.5 3.5

La Chaise-Dieu

Séance de cinéma Jeune Public Rita et Crocodile

Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Film d’animation de Siri Melchior dans lequel Rita vit de fabuleuses aventures avec son ami Crocodile. Dès 3ans. 40 min. Séance proposée par le Ciné itinérant du Livradois-Forez.
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Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 58 00 

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English :

An animated film by Siri Melchior in which Rita goes on amazing adventures with her friend Crocodile. For ages 3 and up. 40 min. Screening presented by the Livradois-Forez Traveling Cinema.

L’événement Séance de cinéma Jeune Public Rita et Crocodile La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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