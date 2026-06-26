Exposition d’aquarelles et de peintures à l’huile Salles casadéennes La Chaise-Dieu
vendredi 24 juillet 2026 · Salles casadéennes · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
Exposition d’aquarelles et de peintures à l’huile
Salles casadéennes Avenue de la gare La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Découvrez l’exposition d’aquarelles de Janette LE MOGNE et des peintures abstraites à l’huile de Dominique RIPERT du 24 juillet au 30 juillet 2026 de 10h à 18h. Entrée libre. Un vernissage est prévu le samedi 25 juillet à 18h.
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Salles casadéennes Avenue de la gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 22 22 88
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English :
Discover the exhibition of watercolors by Janette LE MOGNE and abstract oil paintings by Dominique RIPERT from July 24 to July 30, 2026, from 10 a.m. to 6 p.m. Admission is free. An opening reception is scheduled for Saturday, July 25, at 6:00 p.m.
L’événement Exposition d’aquarelles et de peintures à l’huile La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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