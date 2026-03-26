Exposition des tableaux de Paul Rigoulet Place de l’écho La Chaise-Dieu

Exposition des tableaux de Paul Rigoulet

Place de l’écho La Cave de l’écho La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-12

Exposition des tableaux de Paul Rigoulet à la Cave de l’écho du 12 juillet au 12 août 2026

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Place de l’écho La Cave de l’écho La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 41 92

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English :

Exhibition of Paul Rigoulet’s paintings at the Cave de l’Echo from July 12 to August 12, 2026

L’événement Exposition des tableaux de Paul Rigoulet La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay