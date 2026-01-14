Bal folk salle de Saint-Médard Fontenay-le-Comte
Bal folk
salle de Saint-Médard 93 Rue de la Villa Gallo Romaine Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date :
Début : 2026-03-14 21:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Bal folk animé par Thomas Fauvin et les musiciens de Dactrad
salle de Saint-Médard 93 Rue de la Villa Gallo Romaine Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 68 63 53 05 dactrad@orange.fr
English :
Folk ball with Thomas Fauvin and the musicians of Dactrad
L’événement Bal folk Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin