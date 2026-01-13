Le coin des enfants De l’inscription dans la ville à la lettrine calligraphiée Devant l’Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte
Le coin des enfants De l'inscription dans la ville à la lettrine calligraphiée Devant l'Hôtel de Ville Fontenay-le-Comte mardi 14 avril 2026.
Devant l'Hôtel de Ville 9 rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte Vendée
Début : 2026-04-14 10:30:00
fin : 2026-04-14 12:00:00
2026-04-14
Activités pour les 4-7 ans
Pars en balade pour débusquer les signes et écritures cachés sur les murs et monuments de la ville. À la fin de la promenade, laisse libre cours à ton imagination lors de l’atelier de création de lettrines, décorées comme dans les livres anciens. Inspire-toi des motifs repérés en chemin animaux amusants, plantes, formes, boucles et couleurs pour personnaliser ta création !
Tous les mardis et les jeudis, du 7 au 30 avril, pour les 4-7 ans ou pour les 8-12 ans. Thématiques différentes pour chaque date.
Rdv à l’Hôtel de Ville, 9 rue Georges Clemenceau
Le tarif est de 5€/enfant.
Durée 1h15 à 1h30
Renseignement, inscription et paiement auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99 .
Devant l’Hôtel de Ville 9 rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr
English :
Activities for 4-7 year olds
