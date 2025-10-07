Conférence UTL Emile Zola, sa vie, son oeuvre Amphithéâtre du Lycée Bel-Air Fontenay-le-Comte

Conférence UTL Emile Zola, sa vie, son oeuvre

Amphithéâtre du Lycée Bel-Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

L’Université temps libre vous propose une conférence animée par M. Christian PIPET, professeur certifié de Lettres.

Zola, romancier des Rougon-Macquart, journaliste engagé dans l’affaire Dreyfus, a connu un parcours sinueux et semé d’embûches, depuis une enfance difficile et une mort dans des circonstances obscures. Il n’en demeure pas moins un écrivain qui a trouvé sa place dans le Panthéon des Lettres qui a couronné un immense succès populaire et récompensé une œuvre impérissable.

+33 6 74 39 61 39 contact@utl-85.fr

English :

The Université temps libre invites you to a lecture by Mr. Christian PIPET, professeur certifié de Lettres.

German :

Die Université temps libre bietet Ihnen eine Konferenz an, die von Herrn Christian PIPET, einem zertifizierten Professor für Literaturwissenschaft, geleitet wird.

Italiano :

L’Université temps libre organizza una conferenza di Christian PIPET, insegnante qualificato di letteratura.

Espanol :

La Université temps libre organiza una conferencia de Christian PIPET, profesor titulado de literatura.

L’événement Conférence UTL Emile Zola, sa vie, son oeuvre Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin