Conférence UTL Emile Zola, sa vie, son oeuvre Amphithéâtre du Lycée Bel-Air Fontenay-le-Comte mardi 14 avril 2026.
Amphithéâtre du Lycée Bel-Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte Vendée
Début : 2026-04-14 14:30:00
2026-04-14
L’Université temps libre vous propose une conférence animée par M. Christian PIPET, professeur certifié de Lettres.
Zola, romancier des Rougon-Macquart, journaliste engagé dans l’affaire Dreyfus, a connu un parcours sinueux et semé d’embûches, depuis une enfance difficile et une mort dans des circonstances obscures. Il n’en demeure pas moins un écrivain qui a trouvé sa place dans le Panthéon des Lettres qui a couronné un immense succès populaire et récompensé une œuvre impérissable.
+33 6 74 39 61 39 contact@utl-85.fr
The Université temps libre invites you to a lecture by Mr. Christian PIPET, professeur certifié de Lettres.
Die Université temps libre bietet Ihnen eine Konferenz an, die von Herrn Christian PIPET, einem zertifizierten Professor für Literaturwissenschaft, geleitet wird.
L’Université temps libre organizza una conferenza di Christian PIPET, insegnante qualificato di letteratura.
La Université temps libre organiza una conferencia de Christian PIPET, profesor titulado de literatura.
