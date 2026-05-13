Bal folk « Les Fêtes de la Vigne s’invitent au musée », Musée Perrin de Puycousin, Dijon

Bal folk « Les Fêtes de la Vigne s’invitent au musée » Samedi 23 mai, 20h00 Musée Perrin de Puycousin Côte-d’Or

De 20h à 22h (animations folkloriques) puis de 22h à 23h30 (Bal Trad) – Rendez-vous dans le cloître

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

À l’occasion de leurs 80 ans, les Fêtes de la Vigne investissent le Musée de la Vie Bourguignonne. Le cloître sera le théâtre éphémère de prestations et animations autour des Arts et Traditions Populaires d’ici et d’ailleurs avant de vibrer au son des musiques traditionnelle pour grand bal folk.

Musée Perrin de Puycousin 17 Rue Sainte Anne, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380488090 https://vie-bourguignonne.dijon.fr Le musée présente une collection d’ethnographie rurale (costumes, mobilier…) et urbaine (vie quotidienne à Dijon du XVIIIe au début du XXe siècles). Les métiers de la pierre, de la terre et du bois évoqués au 2e étage, offrent des matériaux qui participent à l’image de la région.

À l’occasion de leurs 80 ans, les Fêtes de la Vigne investissent le Musée de la Vie Bourguignonne. Le cloître sera le théâtre éphémère de prestations et animations autour des Arts et Traditions d’ici…

© Fêtes de la Vigne / Trad’culture