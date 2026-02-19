Bal Folklorique à La Cassine Couvent des Cordeliers Vendresse

Bal Folklorique à La Cassine

Couvent des Cordeliers 9 D12 Vendresse Ardennes

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

2026-11-07

Laissez-vous emporter par la magie d’un bal folklorique à La Cassine ! Au rythme des violons, accordéons et chants traditionnels, vivez une soirée conviviale et chaleureuse dans un cadre exceptionnel. Cet événement est l’occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir des danses d’antan, dans une ambiance festive et authentique. Informations à venir

Couvent des Cordeliers 9 D12 Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 44 84 infos@la-cassine.com

English :

Let yourself be carried away by the magic of a folk ball at La Cassine! To the rhythm of fiddles, accordions and traditional songs, enjoy a warm and friendly evening in an exceptional setting. This event is the perfect opportunity to discover or rediscover the dances of yesteryear, in a festive and authentic atmosphere. Information to come

