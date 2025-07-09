Bal Halayi Abbeville

Bal Halayi

rue du moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 14:30:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15 2026-06-16

Cnie du Tire-Laine

Le HALAYI est une danse kurde, ou turque, ou grecque, une danse de villages et de partout, le mot vient d’une antique racine kurde qui veut dire sauter, danser. Le bal Halayi ! prend sa source en Anatolie, et se balade en Mésopotamie, va jusqu’au Népal pour un Bollywood dans la montagne, saute sur le continent Sud-Américain pour faire revivre des danses amérindiennes et des ranchs argentins, fait escale en Italie pour une pizzica, en Roumanie pour une hora, ou encore dans le centre de la France pour une bourrée à 3 temps. On va voyager, ça va chanter en turc, en espagnol, en népalais, en grec, en kurde. Tous les morceaux du bal sont des danses, en ligne, en cercle, collectives ou en couple, et on vous guide sur la piste. C’est parti !

Cnie du Tire-Laine

rue du moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

Cnie du Tire-Laine

HALAYI is a Kurdish, or Turkish, or Greek dance, a dance of villages and everywhere, the word comes from an ancient Kurdish root meaning to jump, to dance. The Halayi! ball has its roots in Anatolia, and travels to Mesopotamia, Nepal for a Bollywood in the mountains, jumps to the South American continent to revive Amerindian dances and Argentinean ranches, stops off in Italy for a pizzica, Romania for a hora, or central France for a 3-beat bourrée. We’ll be traveling, singing in Turkish, Spanish, Nepalese, Greek and Kurdish. All the pieces in the ball are dances, in line, in a circle, as a group or as a couple, and we’ll guide you along the dance floor. And off you go!

German :

Cnie du Tire-Laine

HALAYI ist ein kurdischer, oder türkischer, oder griechischer Tanz, ein Tanz der Dörfer und überall, das Wort kommt von einer alten kurdischen Wurzel, die springen, tanzen bedeutet. Der Ball Halayi! hat seinen Ursprung in Anatolien und wandert nach Mesopotamien, geht bis nach Nepal für einen Bollywood in den Bergen, springt auf den südamerikanischen Kontinent, um indianische Tänze und argentinische Ranches wieder aufleben zu lassen, macht Halt in Italien für eine Pizzica, in Rumänien für eine Hora oder auch in Zentralfrankreich für eine Bourrée im Dreivierteltakt. Wir werden reisen, es wird auf Türkisch, Spanisch, Nepalesisch, Griechisch und Kurdisch gesungen. Alle Stücke des Balls sind Tänze, in Reihen, im Kreis, kollektiv oder als Paar, und wir führen Sie auf die Tanzfläche. Los geht’s!

Italiano :

Cnie du Tire-Laine

HALAYI è una danza curda, o turca, o greca, una danza dei villaggi e di ogni dove, la parola deriva da un’antica radice curda che significa salto, danza. Il ballo Halayi! affonda le sue radici in Anatolia, viaggia in Mesopotamia, in Nepal per una Bollywood in montagna, salta nel continente sudamericano per far rivivere le danze amerindie e nei ranch argentini, si ferma in Italia per una pizzica, in Romania per una hora, o nel centro della Francia per una bourrée a 3 battute. Viaggeremo, canteremo in turco, spagnolo, nepalese, greco e curdo. Tutti i brani del ballo sono danze, in linea, in cerchio, in gruppo o in coppia, e noi vi guideremo sulla pista da ballo. E via!

Espanol :

Cnie du Tire-Laine

HALAYI es una danza kurda, o turca, o griega, una danza de pueblos y de todas partes, la palabra viene de una antigua raíz kurda que significa salto, danza. El baile ¡Halayi! tiene sus raíces en Anatolia, y viaja a Mesopotamia, a Nepal para un Bollywood en las montañas, salta al continente sudamericano para revivir las danzas amerindias y los ranchos argentinos, hace escala en Italia para una pizzica, en Rumanía para una hora, o en el centro de Francia para una bourrée de 3 tiempos. Viajaremos, cantaremos en turco, español, nepalí, griego y kurdo. Todas las piezas del baile son bailables, en línea, en círculo, en grupo o en pareja, y te guiaremos por la pista. Y ¡a bailar!

