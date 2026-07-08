Bal participatif | Let’s dance Creil
samedi 29 mai 2027 · Creil
Informations pratiques
Creil
Bal participatif | Let’s dance
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-29 21:00:00
fin : 2027-05-29 22:30:00
Date(s) :
2027-05-29
La Ruse marque la fin de trois années d’association avec le théâtre avec une grande fête un bal rock interactif où tout le monde est sur la piste. Ambiance survoltée, énergie contagieuse et scénographie mouvante, laissez-vous emporter!
Pendant la soirée, trois interprètes électrisent le dancefloor. Sur une playlist 100 % rock, d’Elvis à Bowie en passant par Nirvana ou Les Stones, se mêlent danses libres, guidées ou chorégraphiées. Entre fulgurances dansées, surprises et clins d’oeil gourmands, la soirée se vit comme une montée d’adrénaline. Les corps s’enflamment, les générations se mélangent, les identités se réinventent. Un bal euphorisant où l’on vient vibrer, transpirer, et surtout… lâcher prise!
Tout public/ Durée: 1h30
Infos et billetterie sur le site www.faiencerie-theatre.com
Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt 8 mai ou Michelet
La Ruse marque la fin de trois années d’association avec le théâtre avec une grande fête un bal rock interactif où tout le monde est sur la piste. Ambiance survoltée, énergie contagieuse et scénographie mouvante, laissez-vous emporter!
Pendant la soirée, trois interprètes électrisent le dancefloor. Sur une playlist 100 % rock, d’Elvis à Bowie en passant par Nirvana ou Les Stones, se mêlent danses libres, guidées ou chorégraphiées. Entre fulgurances dansées, surprises et clins d’oeil gourmands, la soirée se vit comme une montée d’adrénaline. Les corps s’enflamment, les générations se mélangent, les identités se réinventent. Un bal euphorisant où l’on vient vibrer, transpirer, et surtout… lâcher prise!
Tout public/ Durée: 1h30
Infos et billetterie sur le site www.faiencerie-theatre.com
Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt 8 mai ou Michelet .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
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English :
La Ruse is marking the end of three years of collaboration with the theater with a big celebration: an interactive rock dance party where everyone hits the dance floor. With an electrifying atmosphere, contagious energy, and dynamic stage design, let yourself be swept away!
Throughout the evening, three performers will electrify the dance floor. Set to a 100% rock playlist—from David Bowie to Nirvana and the Rolling Stones—the night blends free-form, guided, and choreographed dances. Between dazzling dance moves, surprises, and playful nods to gourmet delights, the evening feels like an adrenaline rush. Bodies ignite, generations blend, and identities are reinvented. An exhilarating dance party where you come to feel the energy, let loose, and above all… let go!
For all ages / Running time: 1 hour 30 minutes
Information and tickets available at www.faiencerie-theatre.com
Take the AXO bus network (lines A, B, D) to the “8 mai” or “Michelet” stop
L’événement Bal participatif | Let’s dance Creil a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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