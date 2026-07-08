Bal participatif | Let’s dance Creil

Informations pratiques

Creil

Bal participatif | Let’s dance

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-29 21:00:00

fin : 2027-05-29 22:30:00

Date(s) :

2027-05-29

La Ruse marque la fin de trois années d’as­so­cia­tion avec le théâtre avec une grande fête un bal rock inter­ac­tif où tout le monde est sur la piste. Ambiance survol­tée, éner­gie conta­gieuse et scéno­gra­phie mouvante, lais­sez-vous empor­ter!

Pendant la soirée, trois inter­prètes élec­trisent le dance­floor. Sur une play­list 100 % rock, d’El­vis à Bowie en passant par Nirvana ou Les Stones, se mêlent danses libres, guidées ou choré­gra­phiées. Entre fulgu­rances dansées, surprises et clins d’oeil gour­mands, la soirée se vit comme une montée d’adré­na­line. Les corps s’en­flamment, les géné­ra­tions se mélangent, les iden­ti­tés se réin­ventent. Un bal eupho­ri­sant où l’on vient vibrer, trans­pi­rer, et surtout… lâcher prise!

Tout public/ Durée: 1h30

Infos et billetterie sur le site www.faiencerie-theatre.com

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt 8 mai ou Michelet

La Ruse marque la fin de trois années d’as­so­cia­tion avec le théâtre avec une grande fête un bal rock inter­ac­tif où tout le monde est sur la piste. Ambiance survol­tée, éner­gie conta­gieuse et scéno­gra­phie mouvante, lais­sez-vous empor­ter!

Pendant la soirée, trois inter­prètes élec­trisent le dance­floor. Sur une play­list 100 % rock, d’El­vis à Bowie en passant par Nirvana ou Les Stones, se mêlent danses libres, guidées ou choré­gra­phiées. Entre fulgu­rances dansées, surprises et clins d’oeil gour­mands, la soirée se vit comme une montée d’adré­na­line. Les corps s’en­flamment, les géné­ra­tions se mélangent, les iden­ti­tés se réin­ventent. Un bal eupho­ri­sant où l’on vient vibrer, trans­pi­rer, et surtout… lâcher prise!

Tout public/ Durée: 1h30

Infos et billetterie sur le site www.faiencerie-theatre.com

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt 8 mai ou Michelet .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

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English :

La Ruse is marking the end of three years of collaboration with the theater with a big celebration: an interactive rock dance party where everyone hits the dance floor. With an electrifying atmosphere, contagious energy, and dynamic stage design, let yourself be swept away!

Throughout the evening, three performers will electrify the dance floor. Set to a 100% rock playlist—from David Bowie to Nirvana and the Rolling Stones—the night blends free-form, guided, and choreographed dances. Between dazzling dance moves, surprises, and playful nods to gourmet delights, the evening feels like an adrenaline rush. Bodies ignite, generations blend, and identities are reinvented. An exhilarating dance party where you come to feel the energy, let loose, and above all… let go!

For all ages / Running time: 1 hour 30 minutes

Information and tickets available at www.faiencerie-theatre.com

Take the AXO bus network (lines A, B, D) to the “8 mai” or “Michelet” stop

L’événement Bal participatif | Let’s dance Creil a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Creil Sud Oise