Visite de l’église Saint-Médard, Église Saint-Médard, Creil
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Médard · Creil
Informations pratiques
Visite de l’église Saint-Médard 19 et 20 septembre Église Saint-Médard Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Laissez-vous surprendre par l’architecture médiévale atypique de l’église Saint-Médard, édifiée principalement entre le 13e et le 16e siècle. En partenariat avec la paroisse Saint-Médard.
Église Saint-Médard 39 Place Saint-médard, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France 0344662946 https://www.creil.fr/eglise-saint-medard Construite sur les ruines d’une église romane, accolée à l’enceinte médiévale de la ville, les parties les plus anciennes conservées datent de 1200 environ.
Aujourd’hui l’église Saint-Médard est le fruit d’une juxtaposition étonnante d’architectures, de styles et d’époques.
Laissez-vous surprendre par l’architecture médiévale atypique de l’église Saint-Médard, édifiée principalement entre le 13e et le 16e siècle. En partenariat avec la paroisse Saint-Médard.
© musée Gallé-Juillet
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