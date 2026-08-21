Visite de l’église Saint-Médard, Église Saint-Médard, Creil

Informations pratiques

Visite de l’église Saint-Médard 19 et 20 septembre Église Saint-Médard Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Laissez-vous surprendre par l’architecture médiévale atypique de l’église Saint-Médard, édifiée principalement entre le 13e et le 16e siècle. En partenariat avec la paroisse Saint-Médard.

Église Saint-Médard 39 Place Saint-médard, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France 0344662946 https://www.creil.fr/eglise-saint-medard Construite sur les ruines d’une église romane, accolée à l’enceinte médiévale de la ville, les parties les plus anciennes conservées datent de 1200 environ.

Aujourd’hui l’église Saint-Médard est le fruit d’une juxtaposition étonnante d’architectures, de styles et d’époques.

Laissez-vous surprendre par l’architecture médiévale atypique de l’église Saint-Médard, édifiée principalement entre le 13e et le 16e siècle. En partenariat avec la paroisse Saint-Médard.

© musée Gallé-Juillet