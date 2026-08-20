Visite guidée des archives municipales, Commune De Creil – Archives municipales, Creil
samedi 19 septembre 2026 · Commune De Creil - Archives municipales · Creil
Informations pratiques
Visite guidée des archives municipales 19 et 20 septembre Commune De Creil – Archives municipales Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Poussez les portes des archives municipales de Creil et laissez-vous guider par les archivistes à la découverte de leurs missions et des documents emblématiques de l’histoire de la ville.
Commune De Creil – Archives municipales 1 Pl. Francois Mitterrand, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France 0344295065 http://www.creil.fr/archives-municipales
Poussez les portes des archives municipales de Creil et laissez-vous guider par les archivistes à la découverte de leurs missions et des documents emblématiques de l’histoire de la ville.
© Anne-Sophie Flament
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