Présentation du chantier de fouille et de restauration du château de Creil, Musée Gallé-Juillet, Creil

Informations pratiques

Présentation du chantier de fouille et de restauration du château de Creil Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Musée Gallé-Juillet Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites animées par la direction des collections patrimoniales sur le chantier de fouille archéologique et la restauration de l’aile nord du château médiéval de Creil.

Musée Gallé-Juillet Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33344295150 https://museegallejuillet.fr Devenu maison bourgeoise à la fin du XVIIIe siècle, ce château est aujourd’hui le musée vivant Gallé-Juillet. Il retrace l’histoire de la faïencerie. C’était la première industrie du bassin creillois il y a près de 200 ans qui employait à l’époque 60 % de la population.

Visites animées par la direction des collections patrimoniales sur le chantier de fouille archéologique et la restauration de l’aile nord du château médiéval de Creil.

© musée Gallé-Juillet