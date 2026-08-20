UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Creil

Présentation du chantier de fouille et de restauration du château de Creil, Musée Gallé-Juillet, Creil

dimanche 20 septembre 2026 · Musée Gallé-Juillet · Creil

Présentation du chantier de fouille et de restauration du château de Creil, Musée Gallé-Juillet, Creil

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Gallé-Juillet
Adresse
Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France
Ville
60100 Creil
Département
Oise

Présentation du chantier de fouille et de restauration du château de Creil Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Musée Gallé-Juillet Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites animées par la direction des collections patrimoniales sur le chantier de fouille archéologique et la restauration de l’aile nord du château médiéval de Creil.

Musée Gallé-Juillet Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33344295150 https://museegallejuillet.fr Devenu maison bourgeoise à la fin du XVIIIe siècle, ce château est aujourd’hui le musée vivant Gallé-Juillet. Il retrace l’histoire de la faïencerie. C’était la première industrie du bassin creillois il y a près de 200 ans qui employait à l’époque 60 % de la population.
Visites animées par la direction des collections patrimoniales sur le chantier de fouille archéologique et la restauration de l’aile nord du château médiéval de Creil.

© musée Gallé-Juillet

À voir aussi à Creil (Oise)