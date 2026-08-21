Balade urbaine, Musée Gallé-Juillet, Creil
samedi 19 septembre 2026 · Musée Gallé-Juillet · Creil
Informations pratiques
Balade urbaine Samedi 19 septembre, 15h30 Musée Gallé-Juillet Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
L’AMOI, association pour la mémoire ouvrière et industrielle du bassin creillois, vous emmène à la découverte du patrimoine industriel creillois. Rendez-vous dans la cour du musée pour le départ de cette balade.
Musée Gallé-Juillet Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33344295150 https://museegallejuillet.fr Devenu maison bourgeoise à la fin du XVIIIe siècle, ce château est aujourd’hui le musée vivant Gallé-Juillet. Il retrace l’histoire de la faïencerie. C’était la première industrie du bassin creillois il y a près de 200 ans qui employait à l’époque 60 % de la population.
L’AMOI, association pour la mémoire ouvrière et industrielle du bassin creillois, vous emmène à la découverte du patrimoine industriel creillois. Rendez-vous dans la cour du musée pour le départ de…
© musée Gallé-Juillet
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