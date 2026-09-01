Informations pratiques

Creil

Journées du patrimoine | Visite guidée du Théâtre

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19 14:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte du théâtre-cinéma de la Faïencerie en explorant ses coulisses ainsi que la cabine

de projection du cinéma. Prolongez cette visite en assistant à la séance de cinéma de 14h30 (séance payante). Samedi 19 septembre à 13h30. Durée: 1h00 / Gratuit.

Partez à la découverte du théâtre-cinéma de la Faïencerie en explorant ses coulisses ainsi que la cabine

de projection du cinéma. Prolongez cette visite en assistant à la séance de cinéma de 14h30 (séance payante).

Samedi 19 septembre à 13h30. Durée: 1h00 / Gratuit

Renseignements au 03 44 24 01 01 ou par mail: accueil@faiencerie-theatre.com

La visite n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant (espaces de circulations étroits) .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

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English :

Come %E0 discover the Fa%EFencerie theater-cinema by exploring its backstage areas and the

cinema projection booth. Extend your visit by attending the 2:30 p.m. movie screening (tickets required). Saturday, September 19, at 1:30 p.m. Duration: 1 hour / Free.

L’événement Journées du patrimoine | Visite guidée du Théâtre Creil a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Creil Sud Oise