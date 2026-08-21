Découverte du chantier de fouille du château de Creil, Musée Gallé-Juillet, Creil

Informations pratiques

Découverte du chantier de fouille du château de Creil Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Gallé-Juillet Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Grâce à cette visite animée par Cyril Meunier, archéologue au service départemental d’archéologie de l’Oise (SDAO) et responsable scientifique de la fouille archéologique, vous saurez tout sur le chantier en cours de l’aile nord du château médiéval de Creil. En partenariat avec l’INRAP et le SDAO.

Musée Gallé-Juillet Place Francois Mitterrand, 60100 Creil, France Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33344295150 https://museegallejuillet.fr Devenu maison bourgeoise à la fin du XVIIIe siècle, ce château est aujourd’hui le musée vivant Gallé-Juillet. Il retrace l’histoire de la faïencerie. C’était la première industrie du bassin creillois il y a près de 200 ans qui employait à l’époque 60 % de la population.

Grâce à cette visite animée par Cyril Meunier, archéologue au service départemental d’archéologie de l’Oise (SDAO) et responsable scientifique de la fouille archéologique, vous saurez tout sur le en…

© musée Gallé-Juillet