Baccarat

Bal populaire et feu d’artifice

Place du Général Leclerc Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Dès 17h, le Comité des Fêtes de Baccarat organise son traditionnel bal populaire animé par le groupe for dad . Le point d’orgue de la soirée sera le feu d’artifice offert par la municipalité bachamoise à 23h. Gratuit. Restauration et buvette sur place.Tout public

0 .

Place du Général Leclerc Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

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English :

Starting at 5pm, the Comité des Fêtes de Baccarat organizes its traditional popular ball, with entertainment by the group for dad . The evening will culminate in a fireworks display hosted by the Baccarat municipality at 11pm. Free admission. Catering and refreshments on site.

L’événement Bal populaire et feu d’artifice Baccarat a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS