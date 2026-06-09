Bal populaire et feu d’artifice Baccarat
Bal populaire et feu d’artifice Baccarat lundi 13 juillet 2026.
Baccarat
Bal populaire et feu d’artifice
Place du Général Leclerc Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 17:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Dès 17h, le Comité des Fêtes de Baccarat organise son traditionnel bal populaire animé par le groupe for dad . Le point d’orgue de la soirée sera le feu d’artifice offert par la municipalité bachamoise à 23h. Gratuit. Restauration et buvette sur place.Tout public
0 .
Place du Général Leclerc Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35
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English :
Starting at 5pm, the Comité des Fêtes de Baccarat organizes its traditional popular ball, with entertainment by the group for dad . The evening will culminate in a fireworks display hosted by the Baccarat municipality at 11pm. Free admission. Catering and refreshments on site.
L’événement Bal populaire et feu d’artifice Baccarat a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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