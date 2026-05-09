Fête de la Bacchamoise Gymnastique Rue Émile Gridel Baccarat
Fête de la Bacchamoise Gymnastique Rue Émile Gridel Baccarat samedi 27 juin 2026.
Baccarat
Fête de la Bacchamoise Gymnastique
Rue Émile Gridel Pôle sportif Josette Renaux Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La Bacchamoise Gymnastique vous invite à sa fête de la gym le samedi 27 juin au Pôle Sportif Josette Renaux. Gratuit.Tout public
0 .
Rue Émile Gridel Pôle sportif Josette Renaux Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 21 06 38 97
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English :
Bacchamoise Gymnastique invites you to its gym festival on Saturday June 27 at the Pôle Sportif Josette Renaux. Free admission.
L’événement Fête de la Bacchamoise Gymnastique Baccarat a été mis à jour le 2026-05-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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