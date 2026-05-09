Fête de la Bacchamoise Gymnastique Rue Émile Gridel Baccarat

Baccarat

Fête de la Bacchamoise Gymnastique

Rue Émile Gridel Pôle sportif Josette Renaux Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La Bacchamoise Gymnastique vous invite à sa fête de la gym le samedi 27 juin au Pôle Sportif Josette Renaux. Gratuit.Tout public

0 .

Rue Émile Gridel Pôle sportif Josette Renaux Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 21 06 38 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bacchamoise Gymnastique invites you to its gym festival on Saturday June 27 at the Pôle Sportif Josette Renaux. Free admission.

L’événement Fête de la Bacchamoise Gymnastique Baccarat a été mis à jour le 2026-05-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS