Kiosque en Fête Trad’Acccord Parc Michaut Baccarat
Kiosque en Fête Trad’Acccord Parc Michaut Baccarat samedi 18 juillet 2026.
Baccarat
Kiosque en Fête Trad’Acccord
Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Six musiciens expérimentés embarquent le public pour un véritable voyage musical aux influences du monde entier, mêlant traditions, émotions et rythmes entraînants. Un concert à écouter et à danser… Bref qui se savoure autant avec les oreilles qu’avec les pieds ! Musique folk traditionnelle. Gratuit.Tout public
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Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35
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English :
Six experienced musicians take the audience on a musical journey with influences from all over the world, combining tradition, emotion and lively rhythms. A concert to listen to and dance to? In short, a concert to be enjoyed with the ears as well as the feet! Traditional folk music. Free admission.
L’événement Kiosque en Fête Trad’Acccord Baccarat a été mis à jour le 2026-05-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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