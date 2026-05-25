Kiosque en Fête Trad’Acccord Parc Michaut Baccarat

Baccarat

Kiosque en Fête Trad’Acccord

Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Six musiciens expérimentés embarquent le public pour un véritable voyage musical aux influences du monde entier, mêlant traditions, émotions et rythmes entraînants. Un concert à écouter et à danser… Bref qui se savoure autant avec les oreilles qu’avec les pieds ! Musique folk traditionnelle. Gratuit.Tout public

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Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

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English :

Six experienced musicians take the audience on a musical journey with influences from all over the world, combining tradition, emotion and lively rhythms. A concert to listen to and dance to? In short, a concert to be enjoyed with the ears as well as the feet! Traditional folk music. Free admission.

L’événement Kiosque en Fête Trad’Acccord Baccarat a été mis à jour le 2026-05-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS