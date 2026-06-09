Marché semi- nocturne Place du Général Leclerc Baccarat
Marché semi- nocturne Place du Général Leclerc Baccarat vendredi 17 juillet 2026.
Baccarat
Marché semi- nocturne
Place du Général Leclerc Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Comme à l’accoutumé, le Comité des Fêtes de Baccarat vous propose son évènement nocturne, à la fois marché et vide-greniers, où artisans, camelots et brocanteurs seront présents. L’animation musicale sera assurée par DJ Tof. Gratuit.Tout public
0 .
Place du Général Leclerc Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 38 25 84 94
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English :
As usual, the Comité des Fêtes de Baccarat will be holding its night-time market and garage sale, featuring craftsmen, hawkers and second-hand dealers. Musical entertainment will be provided by DJ Tof. Free admission.
L’événement Marché semi- nocturne Baccarat a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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