Marché semi- nocturne Place du Général Leclerc Baccarat

Baccarat

Marché semi- nocturne

Place du Général Leclerc Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Comme à l’accoutumé, le Comité des Fêtes de Baccarat vous propose son évènement nocturne, à la fois marché et vide-greniers, où artisans, camelots et brocanteurs seront présents. L’animation musicale sera assurée par DJ Tof. Gratuit.Tout public

0 .

Place du Général Leclerc Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 38 25 84 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As usual, the Comité des Fêtes de Baccarat will be holding its night-time market and garage sale, featuring craftsmen, hawkers and second-hand dealers. Musical entertainment will be provided by DJ Tof. Free admission.

L’événement Marché semi- nocturne Baccarat a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS