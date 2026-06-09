Concert Orchestre à cordes Église Saint-Rémy de Baccarat Baccarat
Concert Orchestre à cordes Église Saint-Rémy de Baccarat Baccarat samedi 4 juillet 2026.
Baccarat
Concert Orchestre à cordes
Église Saint-Rémy de Baccarat Avenue de Lachapelle Baccarat Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’école de musique et de chant de Baccarat organise 2 concerts, le premier à 16h avec l’orchestre Historia regroupant les élèves de violon, violoncelle et viole de gambe des écoles de Baccarat, Lunéville et Jarville. Puis à 17h30, la classe de chant de Joanna Hinde vous propose un concert de musique très varié avec un répertoire partant de Jacques Brel à l’opérette Offenbach et l’opéra de Charpentier et Verdi. Gratuit.Tout public
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Église Saint-Rémy de Baccarat Avenue de Lachapelle Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35
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English :
The Baccarat music and singing school is organizing 2 concerts, the first at 4pm with the Historia orchestra, featuring violin, cello and viola da gamba students from the Baccarat, Lunéville and Jarville schools. Then at 5.30pm, Joanna Hinde’s singing class offers a concert of a wide variety of music, with a repertoire ranging from Jacques Brel to Offenbach operetta and opera by Charpentier and Verdi. Free admission.
L’événement Concert Orchestre à cordes Baccarat a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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