Kiosque en Fête Bal’us’strad Parc Michaut Baccarat

Baccarat

Kiosque en Fête Bal’us’strad

Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’ouverture se fera en fanfare avec la compagnie Bal’us’trad ! C’est toute l’énergie de la musique traditionnelle dans une version festive et débridée. Né en Alsace en 2001, ce collectif de musiciens troubadours fait voyager son public entre sons acoustiques, esprit nomade et ambiance de bal populaire. Cornemuse, banjo, cuivres, percussions, flûte ou harpe … tous les instruments sont bons pour partager l’incroyable bonne humeur de 4 d’entre eux. Une musique à danser, à rire et à partager sans modération ! Gratuit.Tout public

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Parc Michaut 2 Rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

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English :

The show opens with a fanfare by the Bal?us?trad company! Bal?us?trad is all the energy of traditional music in a festive, unbridled version. Born in Alsace in 2001, this collective of troubadour musicians takes audiences on a journey through acoustic sounds, nomadic spirit and folk ball ambience. Bagpipes, banjo, brass, percussion, flute or harp? any instrument is good enough to share the incredible good humor of 4 of them. Music for dancing, laughter and sharing! Free admission.

L’événement Kiosque en Fête Bal’us’strad Baccarat a été mis à jour le 2026-05-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS