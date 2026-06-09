Exposition Les richesses artistiques de Saint Clément Hôtel de Ville Baccarat

Baccarat

Exposition Les richesses artistiques de Saint Clément

Hôtel de Ville 2 Rue Adrien Michaut Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13 13:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13

L’association Saint Clément, ses Faïences et son passé présente dans la galerie de l’hôtel de ville, le savoir-faire patrimonial de la Céramique. Des pièces rares issues de collections privées illustrent la variété des créations au fils des années, évoluant selon les goûts des époques et des progrès techniques. Gratuit.Tout public

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Hôtel de Ville 2 Rue Adrien Michaut Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 35 35

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English :

The association Saint Clément, ses Faïences et son passé (Saint Clément, its earthenware and its past) presents the heritage of ceramics in the gallery of the town hall. Rare pieces from private collections illustrate the variety of creations over the years, evolving according to the tastes of the times and technical progress. Free admission.

L’événement Exposition Les richesses artistiques de Saint Clément Baccarat a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS