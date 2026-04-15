Guillestre

Bal Poussière Cie Archibald Caramantran

Déambulation dans les rues centrale jusqu’à la rue Fontloube. Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :

2026-08-20

La ville se transforme en jungle vivante, au rythme du jungle beat, les marionnettes s’anime, se pare et s’agite, entraînant le public dans une déambulation sauvage jusqu’à un final aérien lumineux, dansé et immersif, entre énergie brute et poésie.

.

Déambulation dans les rues centrale jusqu’à la rue Fontloube. Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The city is transformed into a living jungle, and to the rhythm of the jungle beat, the puppets come to life, adorn themselves and move about, taking the audience on a wild ride to a luminous aerial finale, danced and immersive, between raw energy and poetry.

L’événement Bal Poussière Cie Archibald Caramantran Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras