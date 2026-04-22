Bal Renaissance au château Azay-le-Rideau
Bal Renaissance au château Azay-le-Rideau mardi 28 juillet 2026.
Azay-le-Rideau
Bal Renaissance au château
19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Au son des airs de la Renaissance, venez danser au château le temps d’une soirée exceptionnelle
Dansons dans le cadre enchanteur du château d’Azay-le-Rideau !
Le Banquet du Roy vous propose le temps d’une soirée de renouer avec cette passion emblématique du XVIe siècle le bal Renaissance.
Ouvert à tous et guidé par un maître à danser, cet événement festif et participatif vous invite, quel que soit votre niveau, à vous initier aux pavanes, branles et allemandes. Au fil des danses, vous découvrirez le plaisir d’évoluer ensemble, portés par une même pulsation et l’énergie du collectif. .
19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr
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English :
Come and dance to Renaissance tunes at the château for an exceptional evening
L’événement Bal Renaissance au château Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37
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