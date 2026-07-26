Bal Swing Live Band Studio de l’Ermitage Paris

Informations pratiques

· 19h30 : Ouverture des portes

· 20h : Initiation Lindy Hop avec Manuel et Marie

· 21h00 : Bal swing avec le groupe « Jacks’&’Jills Swing Band »

Sextet de jazz swing basé à Paris, le Jacks’&’Jills Swing Band interprète de grands standards swing américains des années 20 aux années 30. Il propose un répertoire varié des grands compositeurs des années folles tels que Duke Ellington, Fats Waller, Louis Armstrong, ou encore Billie Holiday. Un seul leitmotiv pour ses musiciens : transmettre leur passion pour cette musique et replonger dans l’ambiance des grands bals swing de l’époque !

Le Jacks’&’Jills Swing Band se produit régulièrement en France et à l’étranger pour les danseurs de Lindy hop et de Charleston, à l’occasion de festivals et de bals swing. En 2018 et 2019, le groupe a donné des concerts au Caveau de la Huchette, à la Bellevilloise, à la Nuit Swing, et au Ballydehob Jazz Festival en Irlande. Depuis septembre 2022, le groupe se produit notamment tous les mois au Chantier, à Montreuil.

Venez danser le Swing au Studio de l’Ermitage pour un bal mémorable, avec Jacks’&’Jills Swing Band !

Le vendredi 18 septembre 2026

de 19h30 à 22h30

payant Tarif sur place : 18 EUR

Prévente : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T22:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T19:30:00+02:00_2026-09-18T22:30:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/bal-swing-live-band-1



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