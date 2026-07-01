Bal tango argentin, Place Couverte, Anduze

Informations pratiques

Bal tango argentin Mercredi 15 juillet, 20h00 Place Couverte Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T20:00:00+02:00 – 2026-07-15T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T20:00:00+02:00 – 2026-07-15T23:00:00+02:00

Place Couverte 30140 Anduze Anduze 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-anduze.fr »}]

Plongez dans l’univers envoûtant du tango lors de cette une soirée exceptionnelle.