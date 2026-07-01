AGENDA · Anduze
Bal tango argentin, Place Couverte, Anduze
mercredi 15 juillet 2026 · Place Couverte · Anduze
Informations pratiques
Bal tango argentin Mercredi 15 juillet, 20h00 Place Couverte Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T20:00:00+02:00 – 2026-07-15T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T20:00:00+02:00 – 2026-07-15T23:00:00+02:00
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Plongez dans l’univers envoûtant du tango lors de cette une soirée exceptionnelle.
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