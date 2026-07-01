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Bal tango argentin, Place Couverte, Anduze

mercredi 15 juillet 2026 · Place Couverte · Anduze

Bal tango argentin, Place Couverte, Anduze

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Lieu
Place Couverte
Adresse
30140 Anduze
Ville
30140 Anduze
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Bal tango argentin Mercredi 15 juillet, 20h00 Place Couverte Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T20:00:00+02:00 – 2026-07-15T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T20:00:00+02:00 – 2026-07-15T23:00:00+02:00

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Plongez dans l’univers envoûtant du tango lors de cette une soirée exceptionnelle.

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