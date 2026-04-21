Bal-Trad danse et initiation Salle des Fêtes La Souterraine
Bal-Trad danse et initiation Salle des Fêtes La Souterraine samedi 4 juillet 2026.
La Souterraine
Bal-Trad danse et initiation
Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez découvrir ou danser le bal trad dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. 16h Atelier initiation trad avec Louise 17h Goûter partagé 18h/20h Bal trad avec musiciens .
Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 75 98 08 47 contact@lamaisondacote23.fr
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English : Bal-Trad danse et initiation
L’événement Bal-Trad danse et initiation La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien
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