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Bal-Trad danse et initiation Salle des Fêtes La Souterraine

Bal-Trad danse et initiation Salle des Fêtes La Souterraine

Bal-Trad danse et initiation Salle des Fêtes La Souterraine samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Rue du Coq

Ville : 23300 La Souterraine

Département : Creuse

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

La Souterraine

Bal-Trad danse et initiation

Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Venez découvrir ou danser le bal trad dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. 16h Atelier initiation trad avec Louise 17h Goûter partagé 18h/20h Bal trad avec musiciens   .

Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 75 98 08 47  contact@lamaisondacote23.fr

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English : Bal-Trad danse et initiation

L’événement Bal-Trad danse et initiation La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien

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