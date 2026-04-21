L’heure du conte pour les 0-5 ans Rue Saint-Jacques La Souterraine

La Souterraine

L’heure du conte pour les 0-5 ans

Rue Saint-Jacques Médiathèque René Chatreix La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 11:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Un moment privilégié à partager avec les enfants. Nos conteuses ont sélectionné pour eux des histoires enchantantes. .

Rue Saint-Jacques Médiathèque René Chatreix La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 36 11

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English : L’heure du conte pour les 0-5 ans

L’événement L’heure du conte pour les 0-5 ans La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien