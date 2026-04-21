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Visite animée de la vieille ville de La Souterraine La Souterraine

Visite animée de la vieille ville de La Souterraine La Souterraine

Visite animée de la vieille ville de La Souterraine La Souterraine mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : place de la Gare

Ville : 23300 La Souterraine

Département : Creuse

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

La Souterraine

Visite animée de la vieille ville de La Souterraine

place de la Gare La Souterraine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Une découverte de la vieille ville de La Souterraine en suivant la Coquette à Roulettes de notre guide.
Une visite animée alliant sensoriel et petites histoires.
Rendez-vous à 9h30 à l’office de tourisme place de la Gare.
Inscriptions préalables auprès du Service Tourisme au 05 55 89 23 07.
Tarif: 4 € par personne.   .

place de la Gare La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07  tourisme-la-souterraine@cco23.fr

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English : Visite animée de la vieille ville de La Souterraine

L’événement Visite animée de la vieille ville de La Souterraine La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien

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