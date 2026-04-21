Visite animée de la vieille ville de La Souterraine La Souterraine
Visite animée de la vieille ville de La Souterraine La Souterraine mercredi 1 juillet 2026.
La Souterraine
Visite animée de la vieille ville de La Souterraine
place de la Gare La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Une découverte de la vieille ville de La Souterraine en suivant la Coquette à Roulettes de notre guide.
Une visite animée alliant sensoriel et petites histoires.
Rendez-vous à 9h30 à l’office de tourisme place de la Gare.
Inscriptions préalables auprès du Service Tourisme au 05 55 89 23 07.
Tarif: 4 € par personne. .
place de la Gare La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr
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English : Visite animée de la vieille ville de La Souterraine
L’événement Visite animée de la vieille ville de La Souterraine La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien
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