Remarquable le jardin de la Maison d’A Côté La Souterraine

La Souterraine

Remarquable

le jardin de la Maison d’A Côté 15 Place Amédée Lefaure La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Théâtre tout public tout autant que pectacle autour de la défense des arbres remarquables et du vivant de nos campagnes. Le texte est interprété par les participants à l’atelier théâtre encadré par Natalia Gallego et Rafaëlle Jolivet .

le jardin de la Maison d’A Côté 15 Place Amédée Lefaure La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 75 98 08 75 contact@lamaisondacote23.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Remarquable

L’événement Remarquable La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien