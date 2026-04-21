Remarquable le jardin de la Maison d’A Côté La Souterraine
Remarquable le jardin de la Maison d’A Côté La Souterraine samedi 27 juin 2026.
La Souterraine
Remarquable
le jardin de la Maison d’A Côté 15 Place Amédée Lefaure La Souterraine Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Théâtre tout public tout autant que pectacle autour de la défense des arbres remarquables et du vivant de nos campagnes. Le texte est interprété par les participants à l’atelier théâtre encadré par Natalia Gallego et Rafaëlle Jolivet .
le jardin de la Maison d’A Côté 15 Place Amédée Lefaure La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 75 98 08 75 contact@lamaisondacote23.fr
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English : Remarquable
L’événement Remarquable La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien
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