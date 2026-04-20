Marchés des Producteurs de Pays La Souterraine
Marchés des Producteurs de Pays La Souterraine mercredi 1 juillet 2026.
La Souterraine
Marchés des Producteurs de Pays
Place d’Armes La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Des petits marchés de producteurs locaux animés avec restauration sur place.
Nos producteurs sont heureux de vous proposer leurs produits, à déguster sur les grandes tables de batteuse, et en musique. Ambiance assurée .
Place d’Armes La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 97 80 animation@la-souterraine.fr
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English : Marchés des Producteurs de Pays
L’événement Marchés des Producteurs de Pays La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-20 par Creuse Tourisme
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