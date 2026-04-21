L’heure du conte pour les plus de 6 ans rue de Lavaud La Souterraine
L’heure du conte pour les plus de 6 ans rue de Lavaud La Souterraine mercredi 24 juin 2026.
La Souterraine
L’heure du conte pour les plus de 6 ans
rue de Lavaud Micro Folie La Souterraine Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 14:30:00
fin : 2026-06-24 15:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Moment sacré que celui du conte pour les enfants. Mais la magie du récit révèle aussi le pouvoir de comprendre que chaque cause a ses effets. Une douce façon d’apprendre à grandir et à appréhender le monde.
De 14h30 à 15h30 à la Micro-folie. Gratuit, pour les enfants à partir de 6 ans. .
rue de Lavaud Micro Folie La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 36 11
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English : L’heure du conte pour les plus de 6 ans
L’événement L’heure du conte pour les plus de 6 ans La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien
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