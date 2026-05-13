Saint-Maixent-l’École

Bal Trad’

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez danser avec Talweg, groupe énergique et innovant, qui propose ses propres créations en modernisant les danses traditionnelles, Valérie Imbert qui vous emmène dans ses rondes dansées à répouner, et le duo de qualité Auger/Chevrier (Arbadétorne) dans leur registre poitevin enjaillé. .

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Bal Trad’

L’événement Bal Trad’ Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre