Festival Traverse Atelier de rigologie Prendre soin de soi joyeusement Saint-Maixent-l’École
Festival Traverse Atelier de rigologie Prendre soin de soi joyeusement Saint-Maixent-l’École samedi 4 juillet 2026.
Saint-Maixent-l’École
Festival Traverse Atelier de rigologie Prendre soin de soi joyeusement
4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le rire est au cœur du festival. Line Romanteau, rigologue depuis plus de 20 ans, propose un atelier de rigologie. A travers des exercices simples et ludiques inspirés du yoga du rire, de la méditation et de la sophrologie. Chacun est invité à lâcher prise et à retrouver le rire de son enfant intérieur. .
4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
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English : Festival Traverse Atelier de rigologie Prendre soin de soi joyeusement
L’événement Festival Traverse Atelier de rigologie Prendre soin de soi joyeusement Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Haut Val De Sèvre
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