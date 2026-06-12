Festival Traverse Atelier de rigologie Prendre soin de soi joyeusement Saint-Maixent-l’École samedi 4 juillet 2026.

Saint-Maixent-l’École

Festival Traverse Atelier de rigologie Prendre soin de soi joyeusement

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le rire est au cœur du festival. Line Romanteau, rigologue depuis plus de 20 ans, propose un atelier de rigologie. A travers des exercices simples et ludiques inspirés du yoga du rire, de la méditation et de la sophrologie. Chacun est invité à lâcher prise et à retrouver le rire de son enfant intérieur. .

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

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English : Festival Traverse Atelier de rigologie Prendre soin de soi joyeusement

L’événement Festival Traverse Atelier de rigologie Prendre soin de soi joyeusement Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Haut Val De Sèvre