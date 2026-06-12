Saint-Maixent-l’École

Exposition Les 100 ans du nom Saint-Maixent-l’Ecole

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-07

Cette année nous célébrons les 100 ans du nom Saint-Maixent-l’Ecole. A travers livres et objets, plongez dans un siècle d’histoire. Une occasion unique de célébrer cet anniversaire exceptionnel.

Accès libre pour tout public. .

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

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English : Exposition Les 100 ans du nom Saint-Maixent-l’Ecole

L’événement Exposition Les 100 ans du nom Saint-Maixent-l’Ecole Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Haut Val De Sèvre