Jeux de société en libre service Saint-Maixent-l’École mardi 7 juillet 2026.

Saint-Maixent-l’École

Jeux de société en libre service

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-07

La médiathèque vous propose une large sélection de jeux de société que vous pouvez découvrir sur place.

Accès libre pour tout public. .

4 Rue Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 36 09 mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr

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English : Jeux de société en libre service

L’événement Jeux de société en libre service Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Haut Val De Sèvre