Fête de la bière des Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École samedi 4 juillet 2026.

Saint-Maixent-l’École

Fête de la bière des Deux-Sèvres

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Samedi 4 juillet 18h 00h Saint-Maixent-l’Ecole (abbatiale Cour Saragosse)

Première édition de la Fête de la bière des Deux-Sèvres

Grande soirée Bières, burgers & bal. Producteurs fermiers et brasseurs des Deux-Sèvres vous invitent à une grande soirée festive.

Au menu, food trucks fermiers avec 15 producteurs et 10 brasseurs (À Portée de Bière, La Belousie, La Brasserie du Haut Val de Sèvre, La Chamoise, La Chatounette, La Gabarde, La Luma, Louis & Marguerite, La PC, La Tête de Mule).

Le tout accompagné d’un grand bal où se succéderont Talweg , Valérie Imbert et le duo Auger-Chevrier (Arbadétorne)

Pensez à venir avec vos couverts et gobelets .

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 17 89 20

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English : Fête de la bière des Deux-Sèvres

L’événement Fête de la bière des Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Haut Val De Sèvre