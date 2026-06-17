Fête de la bière des Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École
Fête de la bière des Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École samedi 4 juillet 2026.
Saint-Maixent-l’École
Fête de la bière des Deux-Sèvres
Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Samedi 4 juillet 18h 00h Saint-Maixent-l’Ecole (abbatiale Cour Saragosse)
Première édition de la Fête de la bière des Deux-Sèvres
Grande soirée Bières, burgers & bal. Producteurs fermiers et brasseurs des Deux-Sèvres vous invitent à une grande soirée festive.
Au menu, food trucks fermiers avec 15 producteurs et 10 brasseurs (À Portée de Bière, La Belousie, La Brasserie du Haut Val de Sèvre, La Chamoise, La Chatounette, La Gabarde, La Luma, Louis & Marguerite, La PC, La Tête de Mule).
Le tout accompagné d’un grand bal où se succéderont Talweg , Valérie Imbert et le duo Auger-Chevrier (Arbadétorne)
Pensez à venir avec vos couverts et gobelets .
Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 17 89 20
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English : Fête de la bière des Deux-Sèvres
L’événement Fête de la bière des Deux-Sèvres Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Haut Val De Sèvre
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