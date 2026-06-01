Maison Griffier – Saint-Christophe, Maison Griffier – saint Christophe, Saint-Maixent-l’École

Maison Griffier – Saint-Christophe 26 – 28 juin Maison Griffier – saint Christophe Deux-Sèvres

Entrée libre (durée environ 1 heure)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T15:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

En 2022, ce lieu à l’état de ruine voit une poignée de bénévoles s’activer pour lui redonner vie. Il faut dire que près d’un siècle cette boutique a été un point de repère pour les habitants du quartier.

Mais au-delà de la grille et de la boucherie Griffier, le détour nous amène voir un des murs de l’arrière-cour où subsiste une peinture murale datant du début du XVe siècle. Elle attend aujourd’hui ce bâtiment, façade et toiture, qui lui offrira sa nécessaire protection et celle des passionnés qui lui rendront visite.

Maison Griffier – saint Christophe 9 rue Anatole France 79400 Saint-Maixent l’école Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « adane@laposte.net »}]

Franchissez la grille et faites un tour au 19e siècle puis un détour au 15e siècle boucherie peinture murale

ADANE