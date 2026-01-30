Matinée petite enfance à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Matinée petite enfance à la médiathèque Aqua-Libris

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l'École

Ouverture exceptionnelle de la médiathèque pour les enfants de moins de trois ans. accompagnés d’un parent ou d’un.e assistant.e maternel.le

Des activités d’éveil sont proposées: lecture à la volée, coloriage, jeux…

Pour les enfants de moins de 36 mois

Accès libre .

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

