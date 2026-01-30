Matinée petite enfance à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École
Matinée petite enfance à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École vendredi 5 juin 2026.
Matinée petite enfance à la médiathèque Aqua-Libris
Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Ouverture exceptionnelle de la médiathèque pour les enfants de moins de trois ans. accompagnés d’un parent ou d’un.e assistant.e maternel.le
Des activités d’éveil sont proposées: lecture à la volée, coloriage, jeux…
Pour les enfants de moins de 36 mois
Accès libre .
Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Matinée petite enfance à la médiathèque Aqua-Libris
L’événement Matinée petite enfance à la médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Haut Val De Sèvre