Tournoi de Beach Volley Stade Drevin Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Tournoi de Beach Volley

Stade Drevin Rue Paul Drévin Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Envie de bouger, de vous amuser et de partager un bon moment ? Le Volley Ball Saint-Maixentais vous invite à son tournoi de beach volley, ouvert à tous, débutants comme confirmés ! Venez entre amis, en famille ou même en solo pour profiter d’une ambiance conviviale et sportive sur le sable. .

Stade Drevin Rue Paul Drévin Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine vbstm79@gmail.com

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English : Tournoi de Beach Volley

L’événement Tournoi de Beach Volley Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre