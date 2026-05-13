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Tournoi de Beach Volley Stade Drevin Saint-Maixent-l’École

Tournoi de Beach Volley Stade Drevin Saint-Maixent-l’École

Tournoi de Beach Volley Stade Drevin Saint-Maixent-l’École dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Stade Drevin

Adresse : Rue Paul Drévin

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Tournoi de Beach Volley

Stade Drevin Rue Paul Drévin Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Envie de bouger, de vous amuser et de partager un bon moment ? Le Volley Ball Saint-Maixentais vous invite à son tournoi de beach volley, ouvert à tous, débutants comme confirmés ! Venez entre amis, en famille ou même en solo pour profiter d’une ambiance conviviale et sportive sur le sable.   .

Stade Drevin Rue Paul Drévin Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   vbstm79@gmail.com

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English : Tournoi de Beach Volley

L’événement Tournoi de Beach Volley Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre

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