Saint-Maixent-l’École

Gala Gym

17 Rue Haute de la Croix Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 19:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Gala de fin saison du club de Gym avec tous les groupes loisirs et compétitions .

17 Rue Haute de la Croix Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Gala Gym

L’événement Gala Gym Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre