Informations pratiques

Lignières

Bal trad’actuel Drilles / Le Mange Bal

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Une soirée concert debout avec Le mange bal et Drille , quand tradition rime avec immersion et baleti avec free-parties .

LE MANGE BAL fusionne folk et beats électroniques, bal et free-party. Plongez dans les traditions musicales les plus vibrantes de Bretagne, d’Occitanie et d’Auvergne au coeur d’une fusion sonore inattendue.

Eris et Azare ont créé DRILLES, un quintet qui mêle les sons de Haute-Bretagne et du Centre France avec les énergies du bal et des musiques amplifiées. 18 .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A standing-room-only concert featuring Le mange bal and Drille, where tradition goes hand in hand with immersion and baleti with free parties.

L’événement Bal trad’actuel Drilles / Le Mange Bal Lignières a été mis à jour le 2026-07-11 par OT LIGNIERES