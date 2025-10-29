UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lignières

Bal trad’actuel Drilles / Le Mange Bal Lignières

samedi 14 novembre 2026 · Lignières

Bal trad’actuel Drilles / Le Mange Bal Lignières

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place Anne Sylvestre
Ville
18160 Lignières
Département
Cher
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Lignières

Bal trad’actuel Drilles / Le Mange Bal

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Une soirée concert debout avec Le mange bal et Drille , quand tradition rime avec immersion et baleti avec free-parties .
LE MANGE BAL fusionne folk et beats électroniques, bal et free-party. Plongez dans les traditions musicales les plus vibrantes de Bretagne, d’Occitanie et d’Auvergne au coeur d’une fusion sonore inattendue.
Eris et Azare ont créé DRILLES, un quintet qui mêle les sons de Haute-Bretagne et du Centre France avec les énergies du bal et des musiques amplifiées. 18  .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11  reservations@bainsdouches-lignieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A standing-room-only concert featuring Le mange bal and Drille, where tradition goes hand in hand with immersion and baleti with free parties.

L’événement Bal trad’actuel Drilles / Le Mange Bal Lignières a été mis à jour le 2026-07-11 par OT LIGNIERES

À voir aussi à Lignières (Cher)